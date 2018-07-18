15:13
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Баскетболист НБА спас беженку в Средиземном море

73 Читати новину українською
Марк Газоль
Марк Газоль

Игрок клуба НБА "Мемфис Гриззлис" Марк Газоль принял участие в операции по спасению беженцев в Средиземном море.

Вместе с командой Proactiva Open Arms баскетболист спас одну из женщин, убегающих из Африки в Европу.

Читайте также: Победитель Кубка Стэнли трагически утонул в озере

"Разочарование, гнев и беспомощность. Просто невероятно, что этих людей оставляют в море фактически один на один со смертью. Склоняюсь перед теми, кого я сейчас называю своими товарищами по команде", – подписал в Twitter фото со спасения Марк Газоль.

Стоит отметить, что это не впервые Марк Газоль занимается благотворительностью. Вместе с братом Пау, который выступает за другой клуб НБА "Сан Антонио Сперс", они уже четыре года помогают семьям в США и Испании.

 

Теги: беженцы NBA Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
сегодня, 14:28 В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
393
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Крымчанка со слезами на глазах рассказала, как ждет возвращения в Украину
 11 марта , 21:39
Рада вызвала "на ковер" руководителя Нацполиции Князева из-за массового увольнения патрульных
 14 февраля , 12:56
Нардепы проголосуют за отставку Порошенко, потому что Раду возьмут под контроль ветераны АТО, – Семенченко
 5 февраля , 00:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук