Баскетболист НБА спас беженку в Средиземном море
Игрок клуба НБА "Мемфис Гриззлис" Марк Газоль принял участие в операции по спасению беженцев в Средиземном море.
Вместе с командой Proactiva Open Arms баскетболист спас одну из женщин, убегающих из Африки в Европу.
Читайте также: Победитель Кубка Стэнли трагически утонул в озере
"Разочарование, гнев и беспомощность. Просто невероятно, что этих людей оставляют в море фактически один на один со смертью. Склоняюсь перед теми, кого я сейчас называю своими товарищами по команде", – подписал в Twitter фото со спасения Марк Газоль.
Стоит отметить, что это не впервые Марк Газоль занимается благотворительностью. Вместе с братом Пау, который выступает за другой клуб НБА "Сан Антонио Сперс", они уже четыре года помогают семьям в США и Испании.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Рада вызвала "на ковер" руководителя Нацполиции Князева из-за массового увольнения патрульных14 февраля , 12:56