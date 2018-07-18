Баскетболист НБА спас беженку в Средиземном море

Игрок клуба НБА "Мемфис Гриззлис" Марк Газоль принял участие в операции по спасению беженцев в Средиземном море.

Вместе с командой Proactiva Open Arms баскетболист спас одну из женщин, убегающих из Африки в Европу.

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"Разочарование, гнев и беспомощность. Просто невероятно, что этих людей оставляют в море фактически один на один со смертью. Склоняюсь перед теми, кого я сейчас называю своими товарищами по команде", – подписал в Twitter фото со спасения Марк Газоль.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 липня 2018 р.

Стоит отметить, что это не впервые Марк Газоль занимается благотворительностью. Вместе с братом Пау, который выступает за другой клуб НБА "Сан Антонио Сперс", они уже четыре года помогают семьям в США и Испании.