Баскетболист невероятным броском спас команду за мгновение до завершения игры: видео
В регулярном чемпионате НБА баскетболисту "Далласу" удался невероятный бросок в самом конце игры.
Словенец Лука Дончич из "Далласа" забил фантастический трехочковый за 0,6 секунды до финальной сирены и перевел в овертайм игру с "Портлендом".
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Однако в дополнительное время "Блейзерс" все же победили – 118:121.
Дончич завершил матч с замечательными личными показателями – 23 очка, 11 подборов и 6 результативных передач.
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Источник: 24 Канал
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