Баскетболист невероятным броском спас команду за мгновение до завершения игры: видео

В регулярном чемпионате НБА баскетболисту "Далласу" удался невероятный бросок в самом конце игры.

Словенец Лука Дончич из "Далласа" забил фантастический трехочковый за 0,6 секунды до финальной сирены и перевел в овертайм игру с "Портлендом".

Читайте также: Украинец Лень в матче НБА сделал свой рекордный дабл-дабл в текущем сезоне НБА

Однако в дополнительное время "Блейзерс" все же победили – 118:121.

Дончич завершил матч с замечательными личными показателями – 23 очка, 11 подборов и 6 результативных передач.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24