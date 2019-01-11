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      Баскетболист "Запорожья" установил рекорд Суперлиги в матче против "Черкасских Мавп": обзор

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      Малик Трент (в зеленом) установил рекорд Суперлиги
      Малик Трент (в зеленом) установил рекорд Суперлиги / ФБУ

      В четверг, 10 января, были сыграны первые матчи Суперлиги Пари-Матч в 2019 году. В первом "Киев-Баскет" принимал "Николаев", в еще одном – "Черкасские Мавпы" противостояли "Запорожью". Последний матч закончился рекордом чемпионата.

      Черкасские Мавпы – Запорожье 98:105 (25:29, 18:15, 26:23, 29:38)

      В общем ровный матч удалось выиграть гостям из Запорожья. Команды поочередно выходили вперед, и перед заключительной четвертью разница в счете была в два очка в пользу "Мавп". Однако уже в начале заключительной части матча усилиями Трента и Киндала запорожцы вышли вперед на 8 очков. Впоследствии разница вновь сократилась. Но за несколько минут до конца игрового времени два подряд точных трехочковых Мироненко снова отправили "Запорожье" в отрыв, сократить который хозяевам не удалось. Поэтому "Запорожье" получило 10-ю победу в чемпионате Украины, вернувшись на вершину турнирной таблицы.

      Читайте также: "Черкасских Мавп" дисквалифицировали из Кубка Украины по баскетболу

      У гостей лучшим стал американец Малик Трент. Его 39 очков стали новым рекордом результативности в Суперлиге Пари-Матч. К этому 36 очков за поединок набирали его одноклубник Майк Холтон и Станислав Тимофеенко из "Днепра". Трент к тому же реализовал 5 из 6 трехочковых.

      Киев-Баскет – Николаев 88:72 (23:24, 27: 8, 14:17, 24:23)

      Результат матча в Киеве между соседями по турнирной таблице стал несколько неожиданным. Ровная первая четверть закончилась полным провалом "корабелов" во второй четверти. К чести гостей, в третьей четверти они пытались исправить ситуацию, и были близки к этому в четвертой четверти, когда удалось сократить разницу до семи очков. И после этого "Киев-Баскет" снова сделал рывок, увеличив свой отрыв до 17 очков. В итоге победа 88:72

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      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу БК Киев-Баскет Баскетбол БК Запорожье БК Николаев БК Черкасськие Мавпы
      Источник: 24 Канал
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