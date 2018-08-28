Баскетболиста Алексея Леня застраховали на 10 миллионов долларов для матчей за сборную Украины

В матчах отбора на чемпионат мира по баскетболу за сборную Украины сыграют два игрока клубов НБА – Алексей Лень с "Атланта Хоукс" и Святослав Михайлюк с "Лос-Анджелес Лейкерс". Однако первого из них пришлось застраховать на большую сумму.

Чтобы оба игрока смогли принять участие в матчах против Испании (14 сентября в Киеве) и Черногории (17 сентября в Никшич), НБА выставила счет на страхование игроков.

"Михайлюку по текущей ситуации страхование не требуется, а вот страховой риск травматического правого ахилла Алексея Леня оценивается в 10 миллионов долларов. Чтобы покрыть и оплатить страхование, ФБУ надо заплатить 31 408 долларов США", – сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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Спонсором страхования выступила компания Veneto, которая оплатит вклад в партнерскую страховую компанию НБА.

Отметим, что последним игроком, который играл за национальную сборную Украины в качестве игрока НБА, был центровой Вячеслав Кравцов. Бигмен принял участие в историческом Евробаскете-2013, представляя клуб Финикс Санс, и помог сборной Украины продемонстрировать лучший результат на чемпионатах Европы (6 место) и впервые в истории получить право на выступление на чемпионате мира-2014.

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