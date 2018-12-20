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      Баскетболисты "Днепра" вышли на матч Суперлиги в футболках в поддержку украинских моряков

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      ​Баскетболисты "Днепра" поддержали украинских моряков
      ​Баскетболисты "Днепра" поддержали украинских моряков / ФБУ

      20 декабря накануне матча украинской баскетбольной Суперлиги между "Одессой" и "Днепром" произошло редкое для нашего спорта событие.

      Игроки команды гостей вышли на площадку в футболках в поддержку захваченных врагом в плен украинских моряков.

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      Баскетболисты "Днепра" поддержали украинских моряков

      Напомним, сам матч завершился победой одесситов 71:65. В предыдущих шести матчах "Одесса" уступила в чемпионате Украины. Прервать свою серию неудач клубу удалось в игре против "Днепра" дома.

      Почему Россия захватила в плен украинских моряков? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

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      Теги: Конфликт в Азовском море Спорт Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу БК Днепр БК Одесса
      Источник: 24 Канал
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