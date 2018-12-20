Баскетболисты "Днепра" вышли на матч Суперлиги в футболках в поддержку украинских моряков

20 декабря накануне матча украинской баскетбольной Суперлиги между "Одессой" и "Днепром" произошло редкое для нашего спорта событие.

Игроки команды гостей вышли на площадку в футболках в поддержку захваченных врагом в плен украинских моряков.

Читайте также: "Хьюстон" установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за матч: видео



Баскетболисты "Днепра" поддержали украинских моряков

Напомним, сам матч завершился победой одесситов 71:65. В предыдущих шести матчах "Одесса" уступила в чемпионате Украины. Прервать свою серию неудач клубу удалось в игре против "Днепра" дома.

Почему Россия захватила в плен украинских моряков? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24