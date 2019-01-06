Бассейн, кинотеатр и баскетбольная площадка: Шакил О'Нил продает огромный особняк во Флориде
Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил продает свой роскошный особняк во Флориде.
Дом выставлен на продажу за 21,9 миллиона долларов.
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Как пишет CNBC, имение уже пытались продать в мае 2018-го за 28 миллионов долларов.
Особняк расположен на берегу озера в Уиндермере, что неподалеку от города Орландо во Флориде.
Роскошный особняк Шакила О'Нила во Флориде выставлен на продажу
Элитная недвижимость раскинулась на земельном участке в более 1,2 гектара в эксклюзивном гольф-сообществе Isleworth, где в свое время жил известный гольфист Тайгер Вудс.
Площадь гигантского многоуровневого имения О'Нила составляет более 3250 метров квадратных.
На основном уровне гостевого крыла размещены 5 спален с отдельными ванными комнатами, гостиная и бар.
На втором уровне расположена огромная спальня с балконом общей площадью более 80 квадратов. Кроме нее, на этом этаже есть еще 4 спальни с отдельными ванными и 4-комнатный гардероб.
Огромная спальня в доме О'Нила
Чего стоит вид только самой ванной комнаты, интерьер которой поражает просторностью и роскошью.
Ванная комната в имении О'Нила во Флориде
В имении О'Нила также оборудовали полноценную баскетбольную площадку площадью более 500 метров квадратных, 95-метровый бассейн, кинотеатр, а в гараже имения запросто можно вместить 17 автомобилей.
Персональная баскетбольная площадка в имении О'Нила
Шакил О'Нил продает имение во Флориде: смотрите видео
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