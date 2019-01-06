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      Бассейн, кинотеатр и баскетбольная площадка: Шакил О'Нил продает огромный особняк во Флориде

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      Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил продает свой роскошный особняк во Флориде.

      Дом выставлен на продажу за 21,9 миллиона долларов.

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      Как пишет CNBC, имение уже пытались продать в мае 2018-го за 28 миллионов долларов.

      Особняк расположен на берегу озера в Уиндермере, что неподалеку от города Орландо во Флориде.

      маєток О'Ніл Флорида
      Роскошный особняк Шакила О'Нила во Флориде выставлен на продажу

      Элитная недвижимость раскинулась на земельном участке в более 1,2 гектара в эксклюзивном гольф-сообществе Isleworth, где в свое время жил известный гольфист Тайгер Вудс.

      Площадь гигантского многоуровневого имения О'Нила составляет более 3250 метров квадратных.

      На основном уровне гостевого крыла размещены 5 спален с отдельными ванными комнатами, гостиная и бар.

      На втором уровне расположена огромная спальня с балконом общей площадью более 80 квадратов. Кроме нее, на этом этаже есть еще 4 спальни с отдельными ванными и 4-комнатный гардероб.

      Маєток Флорида Шакіл О'Ніл
      Огромная спальня в доме О'Нила

      Чего стоит вид только самой ванной комнаты, интерьер которой поражает просторностью и роскошью.

      ванна маєток Оніл Флорида
      Ванная комната в имении О'Нила во Флориде

      В имении О'Нила также оборудовали полноценную баскетбольную площадку площадью более 500 метров квадратных, 95-метровый бассейн, кинотеатр, а в гараже имения запросто можно вместить 17 автомобилей.

      Маєток Оніл баскетбол майданчик
      Персональная баскетбольная площадка в имении О'Нила

      Шакил О'Нил продает имение во Флориде: смотрите видео

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      Теги: Спорт Новости США Новости недвижимости Фотоновости Баскетбол Новости недвижимости мира Звездная недвижимость
      Источник: 24 канал
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