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      Бассейн, сауна и две столовые: чем может поразить здание АП на Банковой

      21 Читати новину українською
      Администрация Президента Украины
      Администрация Президента Украины / Фото из открытых источников

      Здание на улице Банковой в Киеве, где размещается Администрация Президента, имеет общую площадь в 22 тысячи 232 квадратных метра. Здесь можно найти множество интересных помещений, которые для своих нужд создали представители предыдущих президентских аппаратов. Правда, одна из комнат действительно поражает, так как здесь есть сауна и бассейн.

      Как рассказал бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, на Банковой есть ситуационная комната, оснащённая всей инфраструктурой, как в Белом доме, передает "Украинская правда".

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      Это конкретная комната с возможностью подключения к открытым и закрытым источникам информации, объединять все информационное пространство, в котором работает президент с людьми, которые принимают решения. Собирают ее в зависимости от тематики. Когда мы говорим об экономических вопросах, то это будет премьер, президент, будет министр экономики, министр финансов, далее в зависимости от элементов может быть приглашен глава НБУ,
      – отметил он.

      По словам бывшего чиновника, ее смысл заключается в том, что на многих различных экранах выводится информация, и вы сразу видите положение дел: цифры, факты, оперативную информацию и тому подобное.

      "В ней может разместиться половина СНБО (СНБО состоит из 15 человек – 24 канал). Она обладает доступом к закрытым информационным ресурсам от различных ведомств. Есть доступ к открытым источникам информации. Это такая гибридная структура, которая позволяет объединять различные информационные потоки для предоставления информации президенту", – добавил Шимкив.

      Также он рассказал о еще одной интересной комнате в Администрации Президента, но о ней знают не все.

      В один прекрасный день я бродил по АП с картой, искал подходящую комнату. Здесь у того – кабинет, там тот сидит. И я наткнулся на такую ​​странную комнату. Стучу, открывает бабушка. Я говорю: "Здравствуйте. А что тут у вас?" Она говорит, мол заходите. Я захожу, а там – большая такая гостиная, камин, смотрю – массажный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн. Спрашиваю ее, а кто был последний раз здесь? Говорит: "При Януковиче ходили",
      – убеждает бывший заместитель главы АП.

      Кроме этого, по его словам, в президентской администрации можно найти и привычные помещения, в том числе две столовые: одна кормит гаранта, а другая – работников ведомства.

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      Также в распоряжение президента три самолета.

      Есть один самолет, который используют для дальних перелетов. Например, трансатлантических. А есть другой, который используют для близких перелетов, в том числе внутри страны. Все. При том, что там же внутри нет никакого пафоса. Если кто-то летал бизнес-классом и знает, что там можно телевизор посмотреть или что-то такое, то на "Борту №1" ничего такого нет. Все очень консервативно. Это обычные самолеты, которыми летают делегации Украины. Это нормальная мировая практика, у всех такие самолеты есть,
      – констатировал Шимкив.

      В то же время он отметил, что в целом "Борт №1" – президентский, но бывали случаи, когда им летал премьер, правда для этого глава Кабмина писал заявление для предоставления разрешения.

      Еще накануне второго тура президентских выборов, в котором он одержал победу, Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве в другое место. Как объяснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. По его словам, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

      "У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию?", – подчеркивал Зеленский.

      В то же время он призвал членов своей команды искать открыт офис для работы.

      Такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом".

      "В правительственном квартале все же президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте. Однако перенос Администрации Президента не будет проблемой для Управления государственной охраны. Мы будем выполнять любое решение, которое примет президент", – говорил руководитель Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей.

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      Дмитрий Шимкив, со своей стороны, отметил, что теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. По его убеждению, понадобится на такой переезд минимум год и стоить это будет десятки миллионов долларов.

      Это можно сделать либо за чьи-то деньги, или за деньги бюджета. В этом году, насколько я знаю, таких расходов в госбюджете не предусмотрено. Затрудняют переезд и другие аспекты – в частности, поиск здания с большими залами для проведения принятия делегаций и иностранных коллег, а также поиск места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Кроме того, нужно будет установить специально оборудованные комнаты с дополнительным оборудованием, которое не позволяет снимать аудио или любой другой сигнал,
      – констатировал он.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Администрация Президента
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