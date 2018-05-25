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Бассейны могут быть смертельно опасными, – ученые

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В гостиничных бассейнах могут содержаться бактерии
В гостиничных бассейнах могут содержаться бактерии / www.zaton.hr

Вода в гостиничных бассейнах может содержать большое количество бактерий, которые могут нанести значительный вред здоровью человека.

Об этом заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний США, пишет WebMD.

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Туристы с 2000 по 2014 года получили около трети заболеваний в бассейнах и гидромассажных ваннах. 27 тысяч человек заразились инфекционными бактериями в воде, восемь человек умерли.

Причиной 89% заболеваний оказались криптоспоридии – род паразитических организмов. В результате возникает криптоспоридоз, который является фатальным для людей, страдающих иммунодефицитом.

По данным ученых, один глоток воды, содержащий криптоспоридии, может вызвать тошноту, диарею, спазмы желудка и рвоту. Такие симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель. Такую инфекцию не сможет убить даже хлорка.

via GIPHY

Врачи советуют родителям не подпускать детей к бассейну в течение двух недель после диареи. В течение этого времени инфекция должна исчезнуть из организма.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, чтобы уберечься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций, нужно соблюдать несколько правил.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Инфекция Лечение
Источник: 24 Канал
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