Батареи на старых ноутбуках Lenovo могут загораться: какие модели в опасности

Китайская компания Lenovo решила отозвать аккумуляторы из ряда ноутбуков. Причина заключается в риске возгорания или даже взрыва устройств.

Об этом говорится на сайте компании, сообщает ilenta.com.

Эти устройства выпустили в Китае с декабря 2012 года по ноябрь 2014. Начало кампании по отзыву батарей начнется 31 августа.

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О том, нуждается ли батарея вашего ноутбука замены – можно проверить на сайте компании. Если вы нашли устройство в этом списке, то лучше сразу же вынуть из него батарею, чтобы избежать возможной чрезвычайной ситуации.

В Lenovo отметили, что замена аккумулятора происходит бесплатно.

Как уточнили в компании, в зоне риска сейчас находятся 153 219 ноутбуков, выпущенных с некачественными аккумуляторами.

Так, внимание стоит обратить владельцам таких ноутбуков: Lenovo G700, G710, G400, G4030, G405, G4070, G410, G480, G485, G500, G5030, G505, G5070, G510, G580, G585, G400S, G500S, G405S, G505S, G5045, G4045, G7080, G5080, G4080, G7070, G7035, N580, N581, N585, N586, P580, P585, S410P, S510P, S500, Y410P, Y510P, Y485, Y485P, Z4070, Z5070, E49, Flex-14 Flex-15, Flex2-14, Flex2 -15; а также ThinkPad E445, E545, E430, E430C, E435, E530, E530C, E535, E431, E440, E531, E540, L440, L540.

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