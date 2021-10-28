Об этом на брифинге сообщил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Важно Без права внесения залога: суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове

В прокуратуре говорят, что Infinity приобрели родители, и подросток использовал ее при их молчаливом согласии и невмешательстве.

Ему на момент совершения ДТП – 16 лет. Человек не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допускали,

– пояснил Чубенко.

Чубенко подчеркнул, что вскоре действиям родителей подозреваемого предоставят юридическую оценку. Возможно, будет административное направление – когда составят протокол за невыполнение родительских обязанностей. Также есть вероятность уголовной ответственности – ведь эти действия повлекли тяжелые последствия.

Обратите внимание! Родителей парня уже допросили.

Суд избрал меру пресечения для несовершеннолетнего

Отметим, что 28 октября суд избрал меру пресечения для несовершеннолетнего подозреваемого. Парня взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Адвокат просила о круглосуточном аресте, потому что якобы ее подзащитный не помнит, сидел ли сам за рулем. Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей.

Актуально Жалею, что так получилось, – харьковский мажор впервые прокомментировал ДТП и извинился

Что известно о смертельной аварии в Харькове: