"Батькивщина" на парламентских выборах набрала бы вдвое больше голосов, чем БПП, – опрос

Партия "Батькивщина" имеет наибольшую поддержку среди украинцев. На парламентских выборах за нее проголосовать бы 16,7% украинцев, тогда как БПП имеет вдвое меньшую поддержку – лишь 8,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Украинские Новости".

Президентскую политсилу опережают также партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,1%), "Слуга народа" (10,8%), "Гражданская позиция" (7,7%), а также "Радикальная партия" – 6,2%.

Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, согласно последнего масштабного опроса группы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверенно побеждает в обоих турах выборов, независимо от того, кто будет ее соперником в финале. Во втором туре поддержать Юлию Тимошенко готовы 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собираются отдать почти вдвое меньше – лишь 18 %.