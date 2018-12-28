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      "Батькивщина" на парламентских выборах набрала бы вдвое больше голосов, чем БПП, – опрос

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Партия "Батькивщина" имеет наибольшую поддержку среди украинцев. На парламентских выборах за нее проголосовать бы 16,7% украинцев, тогда как БПП имеет вдвое меньшую поддержку – лишь 8,2%.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Украинские Новости".

      Президентскую политсилу опережают также партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,1%), "Слуга народа" (10,8%), "Гражданская позиция" (7,7%), а также "Радикальная партия" – 6,2%.

      Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий.

      Опрос проводился с 16 по 25 декабря во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

      Напомним, согласно последнего масштабного опроса группы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверенно побеждает в обоих турах выборов, независимо от того, кто будет ее соперником в финале. Во втором туре поддержать Юлию Тимошенко готовы 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собираются отдать почти вдвое меньше – лишь 18 %.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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