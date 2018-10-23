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      "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ

      233 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Команда "Батькивщины" начинает всеукраинское движение за отмену решения Порошенко о повышении цены на газ для населения.

      Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Виннице, говорится на сайте партии.

      Она призвала людей собраться в среду, 24 октября, возле Администрации Президента, а также возле областных государственных администраций.

      Мы считаем, что сейчас надо помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ,
      – заявила лидер "Батькивщины".

      По словам Юлии Тимошенко, которая последние месяцы проводит много времени в регионах, человеческое отчаяние ныне неслыхано. Такого жестокого и циничного обращения власти с людьми она не помнит за все время своего пребывания в политике.

      "Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свои жилища. Они не понимают, чем платить. Во многих семьях не останется денег на еду. Люди просят действовать. Они не хотят, чтобы уничтожали их семьи", – рассказала председатель партии.

      Обещание президента Порошенко по усилению субсидий лидер "Батькивщины" также назвала очередным обманом. Ведь в принятом в первом чтении проекте бюджета на 2019 год (за который "Батькивщина" не голосовала) расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в 1,5 раза меньше, чем в этом году.

      "Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать о усилении программы на субсидии? За кого всех нас имеет этот президент? Мы будем бороться против такой политики уничтожения нации", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

      Она в очередной раз подтвердила, что новая власть за считанные недели снизит стоимость газа как минимум вдвое. Газа украинской добычи, отмечает лидер партии, вполне хватит на обеспечение нужд населения по посильной цене. Также политик заявила: "никакого дефолта без повышения цены на газ не будет", как бы сегодня не пытались пугать этим сторонники президента, обосновывая его антинародную политику.

      По мнению лидера "Батькивщины", переговоры с МВФ вести нужно, но на условиях Украины: "И восстанавливать баланс бюджета за счет детенизации экономики, а не за счет сокращения социальных расходов и повышения цены на газ".

      "Новый президент и новое правительство не допустят ни одного дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место – снизят как минимум вдвое. Как следствие – уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло. Это оставит нашу газовую отрасль полностью рентабельной", – заверила Юлия Тимошенко.

      Политик также пообещала, что все, кто участвовал в этих сделках и завышал цену на газ для людей, будут отвечать по Уголовному кодексу.

      Теги: Бюджет Юлия Тимошенко МВФ Администрация Президента Тарифы на газ ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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