"Батькивщина" настаивает на немедленной отмене повышения цены на газ

Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленной отмены правительственного постановления об увеличении на 23,5% стоимости газа для населения.

Об этом на согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов заявила лидер "Батькивщины". Также она требует введения моратория на подорожание газа украинской добычи.

"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу была проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долларов за тысячу кубометров, вместо установленных властью Порошенко 300 долларов.

Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довёл до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.

"Люди скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!", – заявила Тимошенко и призвала народных депутатов не быть равнодушными.