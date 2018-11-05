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      "Батькивщина" настаивает на немедленной отмене повышения цены на газ

      104 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленной отмены правительственного постановления об увеличении на 23,5% стоимости газа для населения.

      Об этом на согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов заявила лидер "Батькивщины". Также она требует введения моратория на подорожание газа украинской добычи.

      "Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу была проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Юлия Тимошенко.

      Она подчеркнула, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долларов за тысячу кубометров, вместо установленных властью Порошенко 300 долларов.

      Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довёл до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.

      "Люди скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!", – заявила Тимошенко и призвала народных депутатов не быть равнодушными.

      Теги: Петр Порошенко ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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