"Батькивщина" с манипулятивной целью использовала Притулу: шоумен не сдерживает эмоции

Волынское отделение партии "Батькивщина" для политической рекламы без разрешения использовала фото и результаты волонтерской деятельности известного шоумена и телеведущего Сергея Притулы. Последний на это отреагировал со злостью.

По соцсети Facebook распространяется рекламное сообщение Волынской областной партийной организации "Батькивщины" с Сергеем Притулой – изображено его фото, которое сопровождает подпись "Сергей Притула собрал 7,5 миллиона гривен для бойцов АТО. Уважаешь? Стал лайк!"

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Как впоследствии сообщил сам шоумен, разрешения на это он своего не давал.

"Дело ведь не в том, что я собрал не 7,5 миллиона, а более 30 миллионов. И даже не в том, что раз уж автор этого поста так гордится мной, то мог бы разместить мои волонтерские банковские реквизиты для дальнейшего сбора средств. Дело в том, что штаб ВО "Батькивщина" на Волыни вместо того, чтобы перебросить мне немного денег на армию, вбухал их в рекламу абсолютно манипулятивного сообщения с сочетанием моей рожи и своего политического бренда", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что использование изображений, фото публичных лиц, не имеющих отношения к политическим организациям на их официальных страницах в сети может расцениваться, как дезинформация.

"Учитывая то, что эта публикация была разрекламирована, манипуляция является сознательной и может иметь целью введения в заблуждение читателей, у которых возникает ассоциативный ряд, что Сергей Притула имеет отношение к волынской "Батькивщине", или же осуществляет свою волонтерскую деятельность в политических целях . Учитывая то, что Сергей осуществляет свою волонтерскую деятельность посредством сбора средств от граждан, бизнесменов, политическая ангажированность может нанести вред его деловой репутации и повредит также поиску ресурсов на нужды фронта", – цитирует Притула слова юриста, который разъяснил ему всю эту ситуацию.

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По словам же самого юмориста, "Батькивщина" решила попиариться на фоне пяти лет его волонтерской деятельности.

Это были не простые 5 лет для меня лично. И седины в моей бороде за эти годы прибавилось не только потому, что я старею и у меня много концертов, но и потому, что было много чего пережито, связанного именно с войной. И тут на горизонте нарисовуется какая-то политическая организация, которая спокойно примазывается к моим бессонным ночам, нервам, страхам и более чем 5 миллионам личных средств. Вы что себе позволяете? Я вас что-то за эти 5 лет на километр не видел с предложением помочь моим волонтерским проектам. Вы какого черта мою рожу под свои знамена запихнули? Я специально для таких долбней, как вы, на своей странице объяснял, почему я, как волонтер, держусь от политики подальше! Потому что это вредит! А вы сейчас что делаете, идиоты?! Вы хоть там в штабе понимаете, что вложив деньги в рекламу этого сообщения, вы автоматически без моего разрешения использовали мое изображение в рекламных материалах. Вас по судам затащить, чтобы расширить кругозор и жизненный опыт? Себя выставляйте на своих страницах, пусть вас люди лайкают за то, что вы делаете,

– возмущенно отметил Притула.

Итак, в связи со сложившейся ситуацией телеведущий требует извинений со стороны волынской ячейки "Батькивщины" с ремаркой, что они никогда ему не помогали в его волонтерской деятельности. Также он обратился в центральный аппарат политсилы, чтобы они публично осудили такую ​​манипулятивную деятельности своих коллег.

"Если в пределах 24 часов официальное извинение не явится на странице в Facebook волынской "Батькивщины , я торжественно обещаю отступить от своего принципа аполитичности и возьмюсь вас со всем своим упорством. Я буду следить за каждым вашим "косяком" и использую все свои ресурсы. А будет мало, то обращусь к своим коллегам волонтерам, которые будут солидарны со мной, как и я часто солидарен с ними. Потому что вы сейчас не Притулу хотели "поюзать", вы все волонтерское движение хотели раком поставить. А сейчас может выйти наоборот. Будет война, которая нам не будет стоить много денег и усилий. А вам придется очень сильно отвлекаться. И по времени, и по деньгам. Но вы можете этого избежать. Просто извинитесь", – подытожил Притула.

Добавим, на официальном сайте волынской "Батькивщины" уже появилось заявление относительно инцидента.

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ВО "Батькивщина" Волынь приносит искренние извинения волонтеру Сергею Притуле за то, что без его ведома использовала его изображение и обнародовала недостоверную информация об объеме собранных им средств на помощь армии. Сергей Дмитриевич не является членом ВО "Батькивщина" и конкретно ВО "Батькивщина" Волынь никогда не помогали господину Притуле в его волонтерской деятельности. По поводу этого Волынская областная организация ВО "Батькивщина" проведет служебное расследование, однако не исключаем вмешательства со стороны недоброжелателей нашей политической силы. В то же время заявляем, что мы искренне уважаем Сергея Притула и ценим его помощь украинской армии. Волынская областная организация ВО "Батькивщина" тоже не остается в стороне и оказывает посильную помощь для наших защитников и никогда не делает на этом пиара. Надеемся на уважения и взаимопонимание со стороны Сергея Притулы,

– говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый скандал в Украине по использованию политическими партиями изображений известных людей, активистов, волонтеров, воинов без их разрешения. Так, в начале февраля певица и волонтер Анастасия Приходько возмутилась, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. По ее словам, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил артистке сняться именно в социальном ролике, однако он вышел в итоге политическим.



Кроме того, уже в июле пресс-служба все того же Порошенко без разрешения и для собственного пиара использовала фото пресс-атташе 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Полины Кравченко.