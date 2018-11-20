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      "Батькивщина" требует включить в повестку дня постановление об отмене повышения цен на газ

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      Сергей Соболев
      Сергей Соболев / intvua.com

      "Батькивщина" требует от главы Верховной Рады немедленно вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения Порошенко повысить цены на газ для населения.

      Об этом сегодня с парламентской трибуны заявил первый заместитель главы фракции Сергей Соболев, говорится на сайте партии.

      По его словам, соответствующий документ (№9265), который уже подписали лидеры шести фракций и групп, до сих пор не вынесен даже на рассмотрение профильного комитета.

      Политик отметил, что сейчас ситуация с отоплением во многих городах критическая и что эту проблему "пытаются переложить с больной головы на здоровую": "Обвиняют мэров городов в том, что, оказывается, непоставки газа и повышение тарифов – это их проблема. Это по меньшей мере является непорядочно и бессовестно".

      "Все прекрасно знают, кто контролирует рынок газа, как приобретались президентом и его окружением лицензии на очередные месторождения газа. Все прекрасно знают, кто контролирует и фирмы–однодневки, которые сначала собирают средства с населения, а потом исчезают вместе с деньгами. А население делают виновным в этой ситуации", – возмутился парламентарий.

      Представитель "Батькивщины" настаивает на том, чтобы вопросы, которые накопились из-за необоснованного повышения цены на газ и дальнейшего роста тарифов, в первую очередь ставились на рассмотрение в сессионном зале.

      "Мы имеем ряд законопроектов, которые дадут возможность окончательно урегулировать этот вопрос и направить газ собственной добычи населению Украины", – подчеркнул Сергей Соболев.

      Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко завила, что именно пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление, подписанное лидерами 6 фракций и депутатских групп, об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введения моратория на его подорожание.

      Теги: Новости политики Отопительный сезон ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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