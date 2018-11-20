"Батькивщина" требует включить в повестку дня постановление об отмене повышения цен на газ
"Батькивщина" требует от главы Верховной Рады немедленно вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения Порошенко повысить цены на газ для населения.
Об этом сегодня с парламентской трибуны заявил первый заместитель главы фракции Сергей Соболев, говорится на сайте партии.
По его словам, соответствующий документ (№9265), который уже подписали лидеры шести фракций и групп, до сих пор не вынесен даже на рассмотрение профильного комитета.
Политик отметил, что сейчас ситуация с отоплением во многих городах критическая и что эту проблему "пытаются переложить с больной головы на здоровую": "Обвиняют мэров городов в том, что, оказывается, непоставки газа и повышение тарифов – это их проблема. Это по меньшей мере является непорядочно и бессовестно".
"Все прекрасно знают, кто контролирует рынок газа, как приобретались президентом и его окружением лицензии на очередные месторождения газа. Все прекрасно знают, кто контролирует и фирмы–однодневки, которые сначала собирают средства с населения, а потом исчезают вместе с деньгами. А население делают виновным в этой ситуации", – возмутился парламентарий.
Представитель "Батькивщины" настаивает на том, чтобы вопросы, которые накопились из-за необоснованного повышения цены на газ и дальнейшего роста тарифов, в первую очередь ставились на рассмотрение в сессионном зале.
"Мы имеем ряд законопроектов, которые дадут возможность окончательно урегулировать этот вопрос и направить газ собственной добычи населению Украины", – подчеркнул Сергей Соболев.
Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко завила, что именно пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление, подписанное лидерами 6 фракций и депутатских групп, об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введения моратория на его подорожание.