Об этом рассказал политолог Константин Батозский. По его мнению, Аваков привык к жизни политика и без этого ему может быть крайне тяжело.
К теме Лучшая кандидатура, – Корниенко о шансах Авакова стать мэром Харькова
"Большинство таких людей как Аваков скорректировались как личности в 1990-х годах, они верят, что политика договоренностей и кулуарная важнее, чем публичная. Именно из-за этого, я думаю, что Арсен Аваков мечтает вернуться куда-то в национальную политику", – считает Константин Батозский.
Вероятная политическая стратегия Авакова
Однако он добавил, что принимая во внимание рейтинг Авакова, он не может занять должность премьер-министра или стать кандидатом на пост президента.
Наверное, он рассуждает о том, чтобы стать мэром Харькова. Шансы невелики,
– сказал политолог.
Аваков может попытаться пойти на выборы как независимый кандидат. Если он действительно переедет в Харьков – это будет "баттл", например, Авакова и Добкина – борьба, итоги которой прогнозировать пока трудно, добавил политолог.
"Я думаю, что он возьмет для себя тайм-аут. Мы по голосованию в Раде видели, что Арсен Аваков имеет рычаги влияния в парламенте. Депутаты отказывались давать голоса за его отставку", – сказал Батозский.
В то же время политолог отметил, что говорить о том, что Аваков полностью ушел с должности, нельзя, потому что при должностях остались его заместители. Вероятно, сейчас он продолжает оказывать влияние на МВД.
Батозский о политическом будущем Авакова: смотрите видео
Отставка Арсена Авакова: коротко
- 13 июля на сайте МВД появилось заявление Арсена Аваков об отставке с поста министра внутренних дел. Верховная Рада уже 15 июля поддержала его увольнение.
- На пост главы МВД президент Владимир Зеленский предложил Дениса Монастырского.
Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала