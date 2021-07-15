Об этом рассказал политолог Константин Батозский. По его мнению, Аваков привык к жизни политика и без этого ему может быть крайне тяжело.

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"Большинство таких людей как Аваков скорректировались как личности в 1990-х годах, они верят, что политика договоренностей и кулуарная важнее, чем публичная. Именно из-за этого, я думаю, что Арсен Аваков мечтает вернуться куда-то в национальную политику", – считает Константин Батозский.

Вероятная политическая стратегия Авакова

Однако он добавил, что принимая во внимание рейтинг Авакова, он не может занять должность премьер-министра или стать кандидатом на пост президента.

Наверное, он рассуждает о том, чтобы стать мэром Харькова. Шансы невелики,

– сказал политолог.

Аваков может попытаться пойти на выборы как независимый кандидат. Если он действительно переедет в Харьков – это будет "баттл", например, Авакова и Добкина – борьба, итоги которой прогнозировать пока трудно, добавил политолог.

Справка. 15 июля глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков. Однако по информации СМИ, Аваков не планирует баллотироваться.

"Я думаю, что он возьмет для себя тайм-аут. Мы по голосованию в Раде видели, что Арсен Аваков имеет рычаги влияния в парламенте. Депутаты отказывались давать голоса за его отставку", – сказал Батозский.

В то же время политолог отметил, что говорить о том, что Аваков полностью ушел с должности, нельзя, потому что при должностях остались его заместители. Вероятно, сейчас он продолжает оказывать влияние на МВД.

Батозский о политическом будущем Авакова: смотрите видео

Отставка Арсена Авакова: коротко

13 июля на сайте МВД появилось заявление Арсена Аваков об отставке с поста министра внутренних дел. Верховная Рада уже 15 июля поддержала его увольнение.

На пост главы МВД президент Владимир Зеленский предложил Дениса Монастырского.



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала