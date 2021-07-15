Об этом рассказал политолог Константин Батозский. По его мнению, Аваков привык к жизни политика и без этого ему может быть крайне тяжело.

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"Большинство таких людей как Аваков скорректировались как личности в 1990-х годах, они верят, что политика договоренностей и кулуарная важнее, чем публичная. Именно из-за этого, я думаю, что Арсен Аваков мечтает вернуться куда-то в национальную политику", – считает Константин Батозский.

Вероятная политическая стратегия Авакова

Однако он добавил, что принимая во внимание рейтинг Авакова, он не может занять должность премьер-министра или стать кандидатом на пост президента.

Наверное, он рассуждает о том, чтобы стать мэром Харькова. Шансы невелики,
– сказал политолог.

Аваков может попытаться пойти на выборы как независимый кандидат. Если он действительно переедет в Харьков – это будет "баттл", например, Авакова и Добкина – борьба, итоги которой прогнозировать пока трудно, добавил политолог.

"Я думаю, что он возьмет для себя тайм-аут. Мы по голосованию в Раде видели, что Арсен Аваков имеет рычаги влияния в парламенте. Депутаты отказывались давать голоса за его отставку", – сказал Батозский.

В то же время политолог отметил, что говорить о том, что Аваков полностью ушел с должности, нельзя, потому что при должностях остались его заместители. Вероятно, сейчас он продолжает оказывать влияние на МВД.

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