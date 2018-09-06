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Battlefield V: студия EA опубликовала свое видение "Королевской битвы" в игре – видео

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Battlefield V: "Королевская битва" от Electronic Arts
Battlefield V: "Королевская битва" от Electronic Arts / Фото из открытых источников

Electronic Arts наконец-то представила миру свое видение Battle Royale. Режим, который должен появиться в Battlefield V, долгое время оставался для геймеров загадкой. Однако "Королевская битва" от EA получит интересную особенность – победить вы сможете только тесно сотрудничая с союзниками.

Об этом сообщает PCGamesN.

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EA нацелена максимально сгладить неприятное впечатление из-за переноса выхода Battlefield V. Недавно компания объявила о бесплатной раздаче Premium Pass для Battlefield 1, а теперь поделилась с игроками долгожданной информацией: трейлер, который вышел на YouTube-канале игры, знакомит геймеров с разными особенностями будущего боевика.

Наибольший интерес, безусловно, представляет таинственный Battle Royale – публике давно хотелось узнать, что для нее приготовили разработчики. Итак, встречайте: Firestorm – "Королевскую битву" в декорациях Второй мировой.

Battlefield V
Скриншот из игры Battlefield V

16 команд, каждая по четыре человека, столкнутся друг с другом на карте внушительных размеров – крупнейшей за всю историю серии. Локация является огромной "песочницей" с зданиями, которые разрушаются, огромной коллекцией оружия и транспортных средств. Точной даты выхода режима все еще не называют, но многие геймеры надеются, что благодаря задержке релиза Battlefield V "королевскую битву" не придется ждать слишком долго.

Battlefield V
Скриншот из игры Battlefield V 

В ролике уделили внимание одиночным кампаниям Battlefield V и рассказали о многопользовательских режимах. Приподняли завесу таинственности и над Ходом войны". Первая глава, "Падение Европы", забросит отряд воинов на территорию Франции, а вторая, которая выйдет в начале 2019 года, отправит бойцов сражаться под палящим солнцем Греции.

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Больше информации о шутере, скорее всего, появится после старта открытого бета-тестирования, и геймерам, и журналистам наверняка будет что рассказать прогру. Да и сама EA, вероятно, до 20 ноября еще не раз напомнит публике о своем детище.

"Королевская битва" в Battlefield V от Electronic Arts – смотрите видео

 

Напомним, ранее студия DICE выпустила трейлер шутера Battlefield V, который получил название "Разрушение Роттердама". Видео демонстрирует эпичность и масштабы онлайновых сражений новой части Battlefield V с танками, самолетами и пехотой. Кроме того, на финал трейлера разработчики оставили демонстрацию стены огня, которая выжигает все вокруг, сужая зону боевых действий. С большой долей вероятности, это отрывок из режима "Королевской битвы", которую DICE добавит в релизную версию игры.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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