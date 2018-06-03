Battlefield V: в сети появились интересные детали об игре и системных требованиях

Недавно стали известны интересные детали будущей игры Battlefield V. Анонс боевика вызвал неоднозначную реакцию пользователей. А теперь студия рассказала, какие страны появятся в игре первыми.

Об этом сообщает wccftech.

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Итак, первыми в эту слегка безумную войну вступят Великобритания и Германия: именно их армии появятся в игре вместе с релизом. Новые фракции планируют добавлять позже, через сервис "Ход войны". На сайте этот режим описан как "рейд по малоизвестным, часто неожиданным участкам Второй мировой". Они охватят, вероятно, довольно большой список как участников антигитлеровской коалиции, так и союзников "оси".



О других странах пока ничего не известно. В официальных материалах, однако, вспоминают "склоны норвежских гор", "французские колониальные войска" и даже возможность "отправиться в тыл врага в Северной Африке" – многообразия шутеру явно не занимать. Есть и еще одна интересная деталь. Несмотря на большое количество косметики, нарядить своего солдата в форму вражеской стороны не получится, а в Tides of War будут и другие исторические ограничения.



Кроме того, стали известны и системные требования Battlefield V:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 разряда); Процессор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350; Оперативная память: 8 ГБ; Видеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

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Неожиданную интерпретацию событий Второй мировой войны анонсировали неделю назад. Презентация наделала много шума: не всем пришлись по вкусу исторические неточности и тональность трейлера. Впрочем, отказ от Premium Pass и подход к микротранзакции наверняка оценили многие. Полноценный запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 и PC состоится уже 19 октября, а рассмотреть игру поближе дадут совсем скоро, на пресс-конференции EA Play.

Официальный трейлер Battlefield V – смотрите видео

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