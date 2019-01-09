"Бавария" официально объявила о трансфере Павара
Защитник "Штутгарта" и национальной сборной Франции Бенжамен Павар перейдет в мюнхенскую "Баварию".
Французский защитник присоединится к своему новому клубу только в июле 2019 года и тогда подпишет контракт на 5 лет. Другие детали сделки пока не сообщаются, пишет пресс-служба мюнхенского клуба.
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Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Прошлым летом защитник в составе сборной Франции стал триумфатором чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Павар дал согласие на переход в "Баварию", а защитника пыталась перехватить "Барселона".
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Источник: 24 Канал
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