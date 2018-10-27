"Бавария" поднялась на второе место Бундеслиги после матча с "Майнцом"
"Бавария" поднялась на второе место Бундеслиги, получив тяжеленные три очка в матче с "Майнцом".
Под занавес первого тайма мюнхенцы открыли счет.
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Прицельный пас Киммиха эффектным ударом в гол воплотил Горецкий. И сразу после перерыва хозяева восстановили паритет. Боетьюз использовал гостеприимство защитников Баварии и разозлил Мануэля Нойера.
"Бавария" получила три очка в матче с "Майнцом" /fcbayern.com
"Бавария" поднялась на второе место Бундеслиги / fcbayern.com
Успокоить голкипера смог Тиаго Алькантара. Хавбек замкнул прострел Левандовски и вырвал для мюнхенцев победу – 1:2. Подопечные Ковача поднялись на второе место Бундеслины. От Боруссии Дортмунд Бавария отстает всего на два очка.