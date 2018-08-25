"Бавария" с победы начала защиту титула чемпиона Германии

Немцы вступают в игру. Бундеслига последней из топ-чемпионатов начала новый футбольный сезон. "Бавария", что выиграла подряд последние 6 немецких первенств, явно не собирается останавливаться. В матче-открытии сезона мюнхенцы уже под руководством Нико Ковача разобрались с "Хоффенхаймом".

Томас Мюллер стал автором первого гола чемпионата. Гости сравняли счет после перерыва и для того, чтобы увезти ничью из логова чемпиона, "Хоффенхайму" оставалось продержаться совсем недолго. Но в последние десять минут "Бавария" взяла свое.

Читайте также: "Черкасские Мавпы" усилились американским легионером

Сначала Роберт Левандовски с пенальти вывел мюнхенцев вперед, а на девяностой минуте Арьен Роббен лишил "Хоффенхайм" надежд на героическое спасение. Со счета 3:1 "Бавария" удачно начинает очередную защиту титула.