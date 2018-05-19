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"Бавария" сенсационно уступила "Айнтрахту" в финале Кубка Германии

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В футболе миллионы не всегда побеждают. Грозная мюнхенская "Бавария", несмотря на оптимистичные прогнозы букмекеров, оступился в финале Кубка Германии.

Франкфуртский Айнтрахт за свойпервый трофей в новом тысячелетии должен благодарить прежде всего хорватского легионера Анте Ребича.

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Нападающий, несмотря на плотное сопровождение защитников "Баварии", дважды результативно сходил на свидание со Свеном Ульрайхом. Между голами Ребича свое веское слово сказал лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски, который на заключительных минутах штурмовал ворота Айнтрахта уже бок-о-бок с голкипером собственной команды.

Впрочем, по законам хоккейного жанра, лишний выход лишнего полевого вышел "Баварии" боком. Чемпион получил третий в унисон с финальным свистком – 3:1.

Кроме трофея, "Айнтрахт" подарил своим фанатам еврокубковый сезон.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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