Американський президент Джо Байден має намір урізати військовий бюджет США. Мовиться про 7 мільярдів доларів від суми, яку раніше заклала адміністрація Трампа.

Білий дім найближчим часом планує оприлюднити пріоритети Байдена щодо державних виплат, зокрема – на оборонну сферу. Напередодні публікацію плану витрат відклали через розбіжності.

Що повідомили джерела у Білому домі

На Пентагон пропонуватимуть витратити 715 мільярдів доларів.

Ймовірно, це представлять як компроміс для демократів, які виступають за скорочення відповідних витрат на оборону.

Частина цих грошей, скоріш за все, буде направлена ​​на екологічні ініціативи.

Як підрахували у ЗМІ, реальне зменшення витрат у порівнянні з адміністрацією Трампа складе лише 0,4%.

Зверніть увагу! Адміністрація попереднього президента США, Дональда Трампа, закладала на оборонний бюджет 722 мільярдів доларів.

Трамп та оборонний бюджет

Спочатку Трамп ветував військовий бюджет на 2021 рік. Він заявив, що у ньому немає критичних заходів для захисту нацбезпеки, а також назвав "подарунком" Китаю та Росії.

Згодом американському Конгресу все ж вдалося подолати вето президента на відповідний законопроєкт. 28 грудня це зробила Палата представників, 1 січня – Сенат.

У бюджеті передбачені 250 мільйонів доларів на допомогу ЗСУ та санкції проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".