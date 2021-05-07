За словами Блінкена, він приїхав в Україну з посланням. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Зверніть увагу Блінкен пояснив, що робитимуть США у разі нового вторгнення Росії в Україну

Про яке послання мовиться

Держсекретар повідомив, що мовиться про звернення до України, що США підтримують її незалежність та суверенітет. Штати, як відзначив Блінкен, стоять на боці України, зокрема проти будь-якої агресії Росії.

Відзначимо! Блінкен наголосив, що США уважно стежать за ситуацією на кордонах України і прагнуть надати для держави всю необхідну допомогу.

Окрім цього, він висловив підтримку Україні щодо реформування та зміцнення демократії. А також – щодо створення уряду, який принесе користь народу.

Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якнайшвидше, щоб послати це рішуче послання,

– наголосив Блінкен.

Він нагадав про телефонну розмову очільника США і Президента України Володимира Зеленського.

Держсекретар зауважив, що вона була дуже продуктивною. "Тепер ми тут, приходимо особисто і доставляємо те ж повідомлення", – додав Блінкен.

Розмова Байдена і Зеленського: що відомо

На початку квітня 2021 року Байден і Зеленський вперше поговорили телефоном.

Під час розмови мовилось про нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі з корупцією.

В Офісі Президента переконані, що розмова відбулася саме тоді, коли була найбільше потрібна. Вона засвідчила про підтримку зі сторони США.

Візит Блінкена до України: коротко