11 лютого на сайті Білого дому оприлюднили офіційного листа президента США до лідерів Палати представників та Сенату. У ньому мовиться про закриття проєкту будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Сполучені Штати Америки також скасовують режим надзвичайної ситуації, який на кордоні з Мексикою діє з 2019 року. Його запровадив ще Дональд Трамп, та й загалом будівництво стіни – це його ідея й передвиборча обіцянка.

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Байден продовжує ліквідовувати ініціативи Трампа.

Режим надзвичайного стану Трамп запровадив для того, аби спростити процедуру виділення грошей у регіон – власне, для будівництва стіни. Річ у тім, що Конгрес тривалий час не погоджував суму, яку вимагав Трамп (5,7 мільярда доларів).

Це призвело навіть шо урядового шатдауну – тимчасового припинення роботи всіх федеральних установ (аж на 35 днів). 800 тисяч людей не отримали зарплати й премії.

Після введення надзвичайного стану стіну стали будувати швидше, і до листопада 2020 року відзвітували про 644 опрацьовані кілометри. До 20 січня – дня інавгурації Байдена – Трамп планував повністю завершити будівництво.

Зробити це не вдалося. А 21 січня, одразу після інавгурації, Байден зупинив будівництво стіни. Тепер же, в лютому, Білий дім вирішив повністю закрити проєкт (щоправда, вже побудовані споруди зносити не будуть).

Коротко про "стіну Трампа"

Насправді стіну на кордоні США та Мексики почали будувати ще в 1990-х. Але кордон між країнами довгий – приблизно 3000 кілометрів, тож будівництво потребувало чималих зусиль та грошей.

Трамп, коли балотувався у президенти, різко виступав проти мігрантів та обіцяв, що добудує цю стіну. На момент, коли Трамп став президентом, стіна була збудована вже на 1053 кілометри.