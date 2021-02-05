Неприйнятні для нас: Кремль обурений вимогою Байдена звільнити Навального
У Кремлі відреагували на заклик президента США Джо Байдена звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "агресивну та неконструктивну риторику".
Источник:ТАСС
За словами Пєскова, Москва не звертатиме увагу на "якісь менторські заяви".
Актуально Росію "змусять платити": Байден представив програму зовнішньої політики США
Це дуже агресивна і неконструктивна риторика, на наш жаль. Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас,
– заявив прессекретар президента Росії.
Що сказав Байден
- Росія має негайно звільнити опозиціонера Навального.
- Придушення прав та свобод громадян непокоїть США та міжнародну спільноту.
- Навального покарали за викриття корупції. Однак він, як і всі росіяни, мають права, закріплені у конституції.
Ув'язнення Навального: що відомо
- 2 лютого опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років позбавлення волі. Суд врахував час, який Навальний провів у СІЗО, тому політик має пробути за ґратами 2 роки та 8 місяців.
- Того ж дня люди вийшли на масові протести. Силовики розпочали масові затримання. Епіцентром зіткнення протестувальників та ОМОНівців стали Москва і Петербург.
- У США вже анонсували санкції проти Росії.
Поделиться новостью