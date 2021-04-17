У Байдена приховали ще один козир, – Печій про нові санкції США
Адміністрація Джо Байдена на тлі загравань Німеччини та Франції з Росією бере на себе головну роль у врегулюванні конфлікту в Україні. Водночас обраний варіант економічних санкцій США є найлегшим з можливих.
Источник:24 канал
Про це у своєму блозі "Теории заговора" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій. Він зазначив, що США могли б одразу "обрубати" всі можливості для російської економіки взаємодії із зовнішнім світом.
Повний випуск блогу Антипутінська коаліція: Байден готує "намордник" для президента Росії
Печій вважає, що Байден залишив у відповідному питанні простір для маневру. Наразі у нього в руках, за словами журналіста, цілком відчутний важіль тиску на Путіна: "Або ти йдеш на поступки, або ми тиснемо на цей важіль далі".
"Це може спрацювати, адже Путін вже вичерпав всі можливі внутрішні резерви, аж до пенсійних накопичень росіян", – сказав Печій.
Яким може бути козир США щодо Росії
Крім того, вислання російських дипломатів з посольства у Вашингтоні може стати прикладом для наслідування для антипутінської коаліції, яка формується наразі, вважає ведучий.
Але у Байдена приховали ще один козир в рукаві. Радник президента США з нацбезпеки обмовився, що одних санкцій недостатньо, тому проти Росії застосують "видимі і невидимі" удари,
– сказав Печій.
Він нагадав, що оголошення Байденом надзвичайної ситуації в США у сфері нацбезпеки означає, що весь оборонний апарат США працюватиме на відбиття агресії Кремля.
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