"Базарные тетки" из ОРДЛО сорвали заседание по заложникам РФ в Минске, – Геращенко

Представительницы российских оккупантов Донбасса сорвали заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона требовала на заседании возвращения военнопленных моряков и других пленников Кремля в обмен на осужденных в Украине россиян.

Представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко рассказала, что Россия до сих пор отказывается вернуть украинских политзаключенных.

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"Заседание группы было грубо сорвано базарными тетками (других оккупанты на оккупированных территориях не нашли), которые приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", – заявила Геращенко.

Представители РФ и ОРДЛО в очередной раз категорически отказались от всех предложений украинской стороны по обмену заложниками. Так, Киев предлагал передать Кремлю 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях.

Кроме того, представители оккупантов "устроили отвратительную истерику", когда украинская сторона выдвинула требование немедленно освободить моряков, которые были незаконно обстреляны и захвачены в Азовском море.

Во время обсуждения возможных вариантов обмена заложников, приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины. Украинская делегация выразила решительный протест координатору по превращению тяжелого переговорчего процесса в базар с бранными хамами и покинула зал заседаний,

– добавила Геращенко.

Украинцы также сообщили представителям ОБСЕ и РФ, что такие оскорбительные и недипломатичные высказывания со стороны "марионеток Кремля" являются недопустимыми во время заседаний ТКГ.

Сколько украинских политзаключенных находится в тюрьмах РФ?

В тюрьмах Российской Федерации пока удерживают более 80 граждан Украины за их политические убеждения и проукраинскую гражданскую позицию. РФ похищает их, пытает, арестовывает, проводит обыски, инкриминирует выдуманные преступления, причем политзаключенными в России украинцы могут стать лишь за гражданскую позицию.

Среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов и 24 захваченных на Азове моряка.

Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков.

Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряка – членов экипажей судов.

Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в анексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.