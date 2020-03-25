Базовый платеж за коммуналку для получателей субсидий оставят на уровне 15%

С 1 мая 2020 года процент среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на оплату комуслуг должны были повысить до 20%. Однако правительство планирует отменить эту норму и оставить базовый платеж на прежнем уровне – 15%.

Согласно решению Кабмина профильные министерства доработают ранее принятое постановление и дополнят его пунктом об отмене повышения базового платежа.

Читайте также Из-за карантина правительство увеличит субсидию на 300 гривен

Во время заседания правительства 25 марта министр социальной политики Марина Лазебная предложила оставить 15%, "поскольку мы переназначаем всем субсидии, а также для того, чтобы не потерять социальную направленность".

Что предусматривает новое постановление правительства

запрет на период карантина прекращать предоставление жилищных субсидий;

назначения жилищной субсидии на следующий период всем тем, кто получал ее в отопительном периоде 2019-2020 годов. Делать это будут без обращения человека;

на период карантина расчет жилищных субсидий будут проводить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов. Их ввели из-за вынужденного пребывания дома, а соответственно и большего потребления людьми электроэнергии, газа, горячей воды

для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрировался в службе занятости как безработные. Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости.

Что известно о повышении размера расходов на оплату комуслуг

правительство постановлением от 20 октября 2019 года изменило размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии;

согласно решению Кабмина, базовую норму платы за услуги, то есть процент среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на оплату комуслуг, повысили. С 1 мая он должен был составить 20% вместо 15% ранее.

Как рассчитывается субсидия?В основу формулы расчета размера субсидии берут зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, которые не превышают 15% совокупного дохода семьи.