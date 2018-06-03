BBC опубликовал впечатляющие 10-часовые видео об океане: захватывающие кадры

Британский телеканал BBC Earth выложил серию 10-часовых видео об океане, в каждом из которых рассказывают об отдельной части мирового океана.

Канал BBC Earth, который был создан еще в 2009 году, опубликовал 4 видеоролики, в которых можно увидеть невероятный мир природы мирового океана. Коралловые рифы, удивительные морские жители и просто невероятные кадры дикого мира, которые захватывают дыхание.

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Такой уникальный контент создал канал BBC Eatrh совместно с компанией OceanX Media. 40-часовые расслабляющие кадры открытых океанических пейзажей в комплексе с успокаивающей музыкой уже просмотрели сотни миллионов пользователей.

В первом видеоролике создатели показали впечатляющую природу открытого океана.

Во втором ролике речь идет о среде коралловых рифов.

Третий ролик рассказывает о морской поверхности и ее жителях.

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Четвертый видеоролик рассказывает о береговой линии океанов.