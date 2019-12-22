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      Журналист, обозреватель, ведущий программы "PROновини" на 24 канале.

      Бджоли проти меду, або Закриття гральних закладів: хто кого у цій війні

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      Війна проти грального бізнесу / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами. Глава МВС Арсен Аваков доручив поліції припинити роботу всіх гральних закладів в Україні.

      "Бджоли проти меду" – так можна було б описати боротьбу поліції із незаконними казино. Утім, там ситуація трошки складніша за просте кришування ментами грального бізнесу.

      Отже, можливо хтось не знав, але усі гральні заклади в Україні – незаконні ще з 2009 року, усі про це наче знають і поліція теж... В Києві гральні заклади буквально на кожному кроці і з кожним днем "космолотів", здається, лише більшало. Вони навіть і не маскувалися, не ховаються по підвалах чи по околицях – ні, куди там. На центральних вулицях, у фасадних частинах будинків із вивісками та ілюмінацією, хіба що без зазивал та швейцарів – а загалом все в кращих традиціях Лас-Вегасу.

      Зверніть увагу! Гончарук закликав українців повідомляти про працюючі гральні заклади: відео

      Коли уряд наказав усі казино закрити й Арсен Аваков оперативно відреагував у своєму Facebook, що "буде виконано"!

      Чому ця ситуація суцільне дежавю? Тому що рівно 5 років тому Арсен Аваков також у Facebook оголошував нещадну боротьбу з казино. У дописі за грудень 2014 року він пише наступне:

      Крышетерапия: казино, игровые салоны под видом лотерей — стоп!" МВД остановит функционирование всех игровых (лотерейных) салонов и клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни., а затем и по всей стране в течении ближайших дней! НИКАКИХ КРИВЫХ КОМПРОМИСОВ и вариантов.

      Міністр внутрішніх справ України написав, що міліція впорається за 10 днів. Це був грудень 2014 року, але як ми на власні очі бачимо – кількість казино й гральних залів відтоді лише збільшилось. Тому розвиток подій здається дещо підозрілим, та ще й лунали версії, що міліція тоді у грудні 2014 року протягом 10 днів у жодному разі не закривала усі ці гральні бізнеси, а просто їх віджимала й брала під свій контроль. Звісно, я в таке не вірю, бо як так може бути, щоби міністр, який прийшов до влади на хвилі Революції Гідності, узявся кришувати заборонені законом казино?

      Минуло 5 років і Арсен Аваков вдруге публікує на Facebook подібний наказ, але вже не міліції, а поліції негайно усі казино та гральні заклади позакривати за кілька годин...

      Міліція і гральний бізнес: чому не склалось 5 років тому?

      Але ж чому тодішня міліція програла боротьбу з казино? А все просто. Так склалось не лише через те, що була куплена вся міліцеська вертикаль, але й тому, що не було політичної волі закривати гральний бізнес. А вони ще й прикривалися довідками, що мовляв, ніякі вони не казино, а такі собі заклади з продажу державних лотерей. І формально ані міліція, ані поліція не мали права їх чіпати. Бо це був би наступ держави на приватних підприємців…

      Нині ситуація дещо змінилася – спочатку уряд, потому міністр МВС, а тепер і президент назагал заявили, що незаконного грального бізнесу в Україні не буде. І ключове слово у цих меседжах – незаконного. Адже попередньо гральний бізнес намагалися узаконити, утім президентська ініціатива з легалізації казино була провалена парламентом. Варто розуміти, що легалізація – це не про дозвіл, бо, як ми бачимо, казино їх не потребують. Легалізація – це про виведення з тіні та оподаткування грального бізнесу. Але не сталося, її було ницо зірвано лобістами, яким вигідно, щоб усе працювало за старими правилами, адже власникам "космолотів" та "лотомаркетів" лише на руку, щоб гральний бізнес був поза законом. Так в них прибутків більше…

      То ж уряд й президент завдали по гральному бізнесу удар у відповідь й перевели цю війну з прихованої у відкриту фазу. Вельми цікаво, хто переможе у цій грі та чим усе це закінчиться…

      До слова: У Харкові масово закривають гральні заклади: фото

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Арсен Аваков Новости Украины Публикации Игорный бизнес Верховная Рада Новое правительство Дорогие депутаты
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