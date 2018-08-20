Бебешко про Винника: Я сделал ему первый альбом – музыку для интеллигентной публики

Продюсер украинской сцены Владимир Бебешко рассказал, как он помог стать популярным Олегу Виннику.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе.

Я был первым, у кого Олег Винник попросил помощи, чтобы раскрутиться. Я делал ему первый альбом – музыку для интеллигентной публики. И, казалось, он хорошо записался. Но потом он записал простые песни вроде, "Волосы пахнут весной", "Нина, с кем ты пьешь вино, с кем играю в домино" ...

– поделился Бебешко.

Эта музыка покорила сердца украинской публики, а Винник получил бешеную популярность. По словам продюсера, эта популярность вполне заслужена.

"Если кто-то думает, что так легко написать песню, которая станет хитом в народе, то он глубоко ошибается. Винник пишет их искренне, от сердца. А люди это любят и воспринимают", – прокомментировал Бебешко.

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Кто такой Олег Винник?

Украинский певец, композитор и автор песен. Выступал в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Начиная с 2011 года, Винник начал сольную карьеру в Украине.