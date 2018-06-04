Беда не научила: брата Алены Зайцевой полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии

Брата участницы смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в ночь с 3-го на 4 июня в Харькове.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Авто Евро Сила" Роман Старченко.

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Трагедия ничему не учит людей! Брат Зайцевой задержан пьяным за рулем. Вся семья очень скорбит по погибшим на ул Сумской! Не успели остыть эмоции после громкого ДТП с Аленой Зайцевой, как отличился ее брат – Зайцев Василий Васильевич. Он был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими сегодня ночью в Харькове,

– говорится в сообщении.

Старченко добавил, что брат Зайцевой отказался от медицинского освидетельствования, а правоохранители составили на него протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

"Очевидно, что людей чужое горе не учит ничему. Мало жертв на улице Сумской, мало горя погибших, если ты мажор и у тебя есть много денег – можно все! Надеемся, что дело не удастся замять", – написал активист.



Василия Зайцева, брата участницы ужасного ДТП в Харькове, патрульные задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Автомобиль Василия Зайцева

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.