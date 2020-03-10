Бедновато, но без провалов, – Малюська об инспекции СИЗО в Харькове

Министр юстиции Украины Денис Малюська продолжает проверять тюрьмы в Украине. О своем визите он никого не предупреждает. Так, на этот раз под инспекцию попал СИЗО и колония №25 в Харькове.

О СИЗО Малюська высказался так: "Стандартно бедновато, но без провалов". Там он также попробовал местную еду и пришел к выводу: "есть можно". О своем визите министр юстиции написал на своей фейсбук странице.

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Учреждение №25 – вполне отдельная история, флагман "красных" тюрем. После увиденного надо несколько часов отходить. "Камеры", которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время часа сна включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор как сказочный домик,

– рассказал он о колонии.

Правда, именно в этом исправительном заведении звучали обвинения о пытках людей. Впрочем, по словам Малюськи, все ключевые фигуранты уже уволены, с потерпевшими он уже успел пообщаться.

"Всюду уже готовы к проверке и знают как себя вести и чего ожидать. Как по мне – это неплохо. Моя главная цель – не наказывать, а обеспечить качественное выполнение системой своих функций", – добавил глава Минюста.