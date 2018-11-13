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      Беглец-аферист Гута договорился с чиновниками и планирует вернуть агрохолдинг "Мрия", – Лещенко

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      Экс-владелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута вернулся в Украину
      Экс-владелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута вернулся в Украину / Фото из открытых источников

      Экс-владелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута, который скрывался в Швейцарии, смог вернуться в Украину, несмотря на подозрения в масштабных злоупотреблениях.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      "Все годы, будучи беглецом, он пытался легализоваться в этой альпийской стране. Он просил об убежище, но получил отказ, после чего решил еще на несколько месяцев затянуть вопрос экстрадиции", – рассказал Лещенко.

      микола гута
      Николай Гута

      По его словам, Гута подал жалобу в Федеральный суд 15 октября, но дальше что-то случилось, и агробарон через 4 дня, 19 октября отозвал свою просьбу. После чего Гута вернулся в Украину

      Человек, который подозревается в масштабных злоупотреблениях, которому угрожала выдача в Великобританию, где он точно не смог бы договориться с судьями, решил довериться продажной системе в Украине. И дальнейшие действия подтвердили его расчет – украинский суд выпустил Гуту на свободу под личное обязательство, не взяв ни копейки залога, и даже не надев на него электронный браслет. И это в отношении человека, которому грозит от 5 до 12 лет заключения,
      – подчеркнул нардеп.

      Он отметил, что, как правило, подозреваемым в преступлениях такой тяжести, по меньшей мере, выбирают домашний арест, тем более, если подозреваемый несколько лет скрывался за рубежом. Так делают везде в цивилизованных странах – но не в Украине.

      "Есть все основания считать, что Гута договорился с высокопоставленными коррупционерами, которые сейчас засели у власти, и собирается выкупить свое дело", – добавил Лещенко.

      Кто такой Николай Гута?
      Экс-владелец агрохолдинга "Мрия", который скрывался за границей последние четыре года, выбрав для проживания спокойную и зажиточную Швейцарию. Возглавляемый им агрохолдинг "Мрия" сумел выйти на международные рынки, привлекая деньги на Франкфуртской бирже. В общем, компания накопила кредитов на сумму более 1 миллиарад долларов, параллельно занимаясь мошенничеством, подавая фейковые отчетности и выводя средства на оффшорные счета. Апофеозом этого двойной жизни стала приобретение семьей Гуты дорогой виллы в Германии на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен.

      Видео полного выпуска видеоблога Мергия Лещенко "Честная политика"

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Сельское хозяйство Мрия Агрохолдинг Агро 24
      Источник: 24 канал
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