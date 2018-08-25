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"Бегу за героев Украины": в Киеве начался забег в память погибших военнослужащих

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"Чту воинов, бегу за героев Украины" – это новая традиция ежегодного чествования подвигов павших героев. На забег пришло около 360 человек. В Киеве он проводится впервые. На этом событии чтят память каждого погибшего героя, который был родом из Киева. Участники будут бежать 5 километров.

Об этом рассказала корреспондент в эфире 24 канала.

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Каждый, кто присоединился к этой акции, имеет возможность не только почтить память героев, которые защищают нашу страну, но и узнать больше историю о человеке, за которого бежит участник. На территории ВДНХ, где проводится патриотический забег памяти павших героев, витает патриотически приподнятый дух. Большинство людей пришли с украинскими флагами. Участники этого забега – это в основном воины АТО, а также родственники погибших и неравнодушные, которые решили приобщиться к забегу.

київ

В мероприятии участвуют более 300 человек

В общем, таким патриотическим забегам более 10 лет. Впервые его провели в США. Отец павшего военного, решил, что таким образом сможет поднять себе дух и поддержать других людей, которые потеряли своих родных в военных действиях.

"Мы взяли количество погибших американских военнослужащих за определенный период времени. На основе этого количества установили дистанцию. Если взять нашу страну от одного побережья до другого, это примерно 3000 миль. На тот момент потери составили 3800 военнослужащих. Мы хотели каждого из них вспомнить и за каждого погибшего нужно было пробежать одну милю", – рассказал основатель забега в США Джордж Ладсу.

В забеге принимал участие корреспондент 24 канала.

Эмоции замечательные, вокруг много воинов, волонтеров, неравнодушных людей. Сюда пришли сотни людей. Очень важно, чтобы люди не забывали о наших героях. Бег Алексей сегодня своего отца,
– отметил Алексей Годзенко.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Новости Киева АТО
Источник: 24 канал
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