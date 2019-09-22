Бей военную технику, я плачу: в России показали мастер-класс по десантированию – видео

В Оренбургской области две боевые машины воздушно-десантных войск упали с неба и разбились вдребезги. Планировалось спустить их парашютами, впрочем они не сработали.

Инцидент произошел 20 сентября. Впрочем, только сейчас видео, на котором видно свободное падение российской военной техники, оказалось в сети. Ролик обнародовал телеграмм канал Baza.

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Российские военные провели чрезвычайно успешную высадку десанта во время учений "Центр 2019" в Оренбургской области. Из-за ошибки в расчетах боевые машины, сброшенные с самолета, разбились вдребезги об землю,

– пишут там.

В соцсетях отмечают: во время инцидента несколько военных пострадали, но об их состоянии ничего неизвестно. А вот официальные российские СМИ уверяют, что обошлось без жертв или травмированных.

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