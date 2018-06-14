16:33
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Бейонсе беременна? – поклонники заметили у певицы округлившийся живот

110 Читати новину українською
Бейонсе с неожиданным округлившимся животом
Бейонсе с неожиданным округлившимся животом / hollywoodlife.com

Американская певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z на данный момент находится в мировом туре "OTR II". На одном из концертов поклонники супругов заметили, что у Бейонсе неожиданно появился округлый живот.

Сторонники артистки уже успели предположить, что Бейонсе беременна четвертым ребенком. Американское издание Hollywood Life приводит слова инсайдера, который отметил, что "Для нее стало шоком, что она забеременела так быстро после рождения близнецов, но Бейонсе на седьмом небе от счастья".

Читайте также: Бейонсе и Jay-Z вместе отправляются во всемирной гастрольный тур


Бейонсе с неожиданным округлившимся животом и Jay-Z


Бейонсе

На сцене одного из концертов звезда надела сияющий костюм, который четко подчеркивал ее изменившиеся формы. Возможно, артистка просто набрала лишние килограммы вовремя мирового тура, а, возможно, она действительно ждет пополнения в семье.

 

Что интересно, у Бейонсе и Jay-Z запланировано около 50 концертов до октября этого года по всему миру и предполагается, что в случае беременности Бейонсе ей трудно будет переносить выступления на больших сценах.

Напомним, что Бейонсе и рэпер Jay-Z поженились в 2008 году. В звездной четы уже есть трое детей – 6-летняя Блю Айви Картер и 11-месячные близнецы Руми и Сер.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе Звездные мамы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сегодня, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 30
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1042
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 623
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
162
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук