Бейонсе беременна? – поклонники заметили у певицы округлившийся живот

Американская певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z на данный момент находится в мировом туре "OTR II". На одном из концертов поклонники супругов заметили, что у Бейонсе неожиданно появился округлый живот.

Сторонники артистки уже успели предположить, что Бейонсе беременна четвертым ребенком. Американское издание Hollywood Life приводит слова инсайдера, который отметил, что "Для нее стало шоком, что она забеременела так быстро после рождения близнецов, но Бейонсе на седьмом небе от счастья".

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Бейонсе с неожиданным округлившимся животом и Jay-Z



Бейонсе

На сцене одного из концертов звезда надела сияющий костюм, который четко подчеркивал ее изменившиеся формы. Возможно, артистка просто набрала лишние килограммы вовремя мирового тура, а, возможно, она действительно ждет пополнения в семье.

But beyonce is DEFO pregnant pic.twitter.com/wBPO4aF8Ro — Chloé (@chloemilne96) 9 червня 2018 р.

Что интересно, у Бейонсе и Jay-Z запланировано около 50 концертов до октября этого года по всему миру и предполагается, что в случае беременности Бейонсе ей трудно будет переносить выступления на больших сценах.

Напомним, что Бейонсе и рэпер Jay-Z поженились в 2008 году. В звездной четы уже есть трое детей – 6-летняя Блю Айви Картер и 11-месячные близнецы Руми и Сер.