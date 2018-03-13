Бейонсе и Jay-Z вместе отправляются во всемирный гастрольный тур

Звездные супруги Бейонсе и Jay-Z на днях анонсировали совместное концертное турне под названием OTR II, где будут исполнены песни с пластинок Бейонсе ("Lemonade") и Jay-Z ("4:44").

Об этом звезды сообщили на своих страницах в Instagram.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 12 Бер 2018 р. о 6:55 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 12 Бер 2018 р. о 6:55 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 12 Бер 2018 р. о 6:57 PDT

Допис, поширений JAY-Z (@jayzfanspot) 13 Бер 2018 р. о 4:03 PDT

Тур по 15-ти городам Европы и США стартует 6 июня в Кардиффе, столице Уэльса. В Европе музыканты кроме Великобритании посетят еще Нидерланды, Данию, Швецию, Германию, Францию, Польшу, Италию и Испанию, после чего дадут несколько концертов в США и Канаде.

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На сайте можно просмотреть весь гастрольный список и заказать билеты по предварительной регистрации.

К слову, последний раз Бейонсе и Jay-Z гастролировали вдвоем в 2014 году: их тур "On The Road" длился шесть недель и позволил заработать паре 109 миллионов долларов. Кроме того, Jay-Z выходит на сцену вместе с женой на финальном концерте ее тура "Lemonade" в Нью-Джерси в сентябре 2016 года.

Возможно, на такую гастрольную поездку пара решилась из-за неоднозначных отношений в прошлом. Как заявлял сам Jay-Z, он невероятно сожалеет, что изменял жене. Даже известно, что в музыкальном альбом Бейонсе "Lemonade" можно услышать слова об этом досадном мгновении. Сам Jay-Z также снял видеоклип на песню "Family Feud", где извинился перед певицей за всю боль, которую он ей причинил.