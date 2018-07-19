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Бейонсе надела роскошное платье цвета яичного желтка от Valentino: фото

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Бейонсе в платье Valentino
Бейонсе в платье Valentino / Фото из открытых источников

Американская поп-дива Бейонсе, которая в рамках гастрольного тура "OTR II" поразила публику своей одеждой. Певица надела платье из новой коллекции Valentino Couture осень-зима 2018/2019.

Объемное бархатное платье ярко-желтого цвета создал от кутюр Пьерпаоли Пиччоли.

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Бейонсе вышла на сцену во время концерта в Stade de France в Сен-Дени (Франция) для исполнения баллады "Resentment".

Интересно, что такое платье, благодаря драпировке на талии, еще раз "подогрело" слухи о возможной беременности артистки.

бейонсе

Бейонсе в платье Valentino

бейонсе
Бейонсе / Instagram Valentino

Напомним, Бейонсе во время концерта в Париже вышла на сцену Парижа в обтягивающем боди и коротких шортах, которые заметно выделили ее округлый живот. Фанаты у сцены не помнили себя из-за эмоций и оставляли в сети множество вопросов, действительно ли беременна Бейонсе и когда она сообщит об этом всей своей публике. Пока Бейонсе и ее муж-рэпер Jay-Z не дают никаких комментариев по поводу третьей беременности.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Бейонсе
Источник: 24 Канал
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