Бейонсе наняла для 6-летней дочери стилиста и персонального покупателя

У дочки Бейонсе и Джей-Зи, 6-летней Блю Айви появился свой собственный стилист и персональный покупатель Мануэль А. Мендес.

Мендес является сотрудником Parkwood Entertainment, компании, основанной Бейонсе, и также является одним из личных помощников певицы, сообщает WWD.

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Допис, поширений Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) 3 Січ 2018 р. о 8:37 PST

Именно стилист одел девочку в золотое платье, которое она надела на аукцион Wearable Art Gala, где приобрела книг на 10 тысяч долларов.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 19 Бер 2018 р. о 10:21 PDT

Также Мендес одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в этом году, где она появилась в белом костюме-смокинге от украинского дизайнера Валерии Ковальской и серебряных туфельках Мэри-Джейн.

Допис, поширений Blue Ivy Carter (@blueivy.carter) 28 Січ 2018 р. о 10:41 PST

Для ее появления в музыкальном клипе папы Джей-Зи Family Feud стилист выбрал для девочки платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.