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Бейонсе наняла для 6-летней дочери стилиста и персонального покупателя

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Дочь Бейонсе имеет собственного стилиста и персонального покупателя
Дочь Бейонсе имеет собственного стилиста и персонального покупателя / Instagram

У дочки Бейонсе и Джей-Зи, 6-летней Блю Айви появился свой собственный стилист и персональный покупатель Мануэль А. Мендес.

Мендес является сотрудником Parkwood Entertainment, компании, основанной Бейонсе, и также является одним из личных помощников певицы, сообщает WWD.

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Именно стилист одел девочку в золотое платье, которое она надела на аукцион Wearable Art Gala, где приобрела книг на 10 тысяч долларов.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Также Мендес одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в этом году, где она появилась в белом костюме-смокинге от украинского дизайнера Валерии Ковальской и серебряных туфельках Мэри-Джейн.

Для ее появления в музыкальном клипе папы Джей-Зи Family Feud стилист выбрал для девочки платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.

Теги: LifeStyle Мода Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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