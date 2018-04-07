Бейонсе наняла для 6-летней дочери стилиста и персонального покупателя
У дочки Бейонсе и Джей-Зи, 6-летней Блю Айви появился свой собственный стилист и персональный покупатель Мануэль А. Мендес.
Мендес является сотрудником Parkwood Entertainment, компании, основанной Бейонсе, и также является одним из личных помощников певицы, сообщает WWD.
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Именно стилист одел девочку в золотое платье, которое она надела на аукцион Wearable Art Gala, где приобрела книг на 10 тысяч долларов.
Также Мендес одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в этом году, где она появилась в белом костюме-смокинге от украинского дизайнера Валерии Ковальской и серебряных туфельках Мэри-Джейн.
Для ее появления в музыкальном клипе папы Джей-Зи Family Feud стилист выбрал для девочки платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.