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Бейонсе появилась на аукционе в эффектном платье: фото

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Популярная американская певица и актриса Бейонсе показала один из самых эффектных образов. Стильный "лук" звезда засветила на аукционе Wearable Art Gala, который традиционно проходит в Лас-Вегасе.

Соответствующие фото певица разместила на Instagram-странице.

Как известно, аукцион организовала мама звезды – Тина Ноулз. Бейонсе пришла на мероприятие со своей семьей – мужем Джей Зи и 6-летней дочерью Блу Айви. Звездная пара приобрела только одну картину, автором которой был первый темнокожий актер, получивший статуэтку "Оскар" – Сидни Пуатье.

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Появление семьи Бейонсе изрядно удивило гостей мероприятия стильными нарядами. Так, рэпер и продюсер, который обычно выбирает спортивную одежду, на Wearable Art Gala пришел в изысканном черном костюме, совместив его с белой рубашкой. А Блу Айви появилась на аукционе в стильном пышном платье, которое дополнила необычным украшением на голове. Ее "лук" уже сравнили с Клеопатрой.

Однако все внимание участников аукциона было приковано к роскошному образу Бейонсе. Звезда надела эффектное платье золотого цвета с длинным шлейфом. Наряд стильно подчеркнул аппетитные формы певицы. Роскошный "лук" Бейонсе дополнила золотыми массивными украшениями и диадемой.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Теги: LifeStyle Музыка Фотоновости Мода Аукцион Бейонсе
Источник: 24 Канал
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