Бейонсе показала, как подросли ее двойняшки: фото
Американская певица Бейонсе, которую заподозрили в третьей беременности, поделилась с поклонниками редкими кадрами однолетних двойняшек Руми и Сера.
Несколько фото Бейонсе с малышами появилось на ее сайте, пишет People.
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Бейонсе с двойняшками Руми и Сэром
Jay-Z с дочерью Руми
Певица вместе с мужем Jay-Z и детьми отдыхали на роскошной яхте.
Бейонсе со старшей дочерью Блю Айви
Как известно, звездные супруги воспитывают старшую дочь Блю Айви, которой 6 лет и двойняшек Руми и Серу, родившихся в июне 2017 года.
Источник: 24 Канал
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