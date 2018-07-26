Бейонсе показала, как подросли ее двойняшки: фото

Американская певица Бейонсе, которую заподозрили в третьей беременности, поделилась с поклонниками редкими кадрами однолетних двойняшек Руми и Сера.

Несколько фото Бейонсе с малышами появилось на ее сайте, пишет People.

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Бейонсе с двойняшками Руми и Сэром

Jay-Z с дочерью Руми



Певица вместе с мужем Jay-Z и детьми отдыхали на роскошной яхте.

Бейонсе со старшей дочерью Блю Айви



Как известно, звездные супруги воспитывают старшую дочь Блю Айви, которой 6 лет и двойняшек Руми и Серу, родившихся в июне 2017 года.