Бейонсе показала пышное декольте в мини-платье: соблазнительные фото
Американская певица Бейонсе опубликовала на странице в Instagram обольстительное фото.
На фотографии звезда в мини-платье сидит в машине с открытыми дверцами. Для фото Бейонсе выбрала белое платье с голубым и зеленым узором, показав поклонникам загорелые ноги и пышное декольте.
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Образ певица дополнила стильными очками, блестящим клатчем и светлыми туфлями на каблуках.
Поклонники с восторгом приняли новую фотографию Бейонсе, отметив, что она "горячая". За 2 часа фото оценили более миллиона пользователей соцсети.
Источник: 24 Канал
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