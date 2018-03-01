Бейонсе показала пышное декольте в мини-платье: соблазнительные фото

Американская певица Бейонсе опубликовала на странице в Instagram обольстительное фото.

На фотографии звезда в мини-платье сидит в машине с открытыми дверцами. Для фото Бейонсе выбрала белое платье с голубым и зеленым узором, показав поклонникам загорелые ноги и пышное декольте.

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Образ певица дополнила стильными очками, блестящим клатчем и светлыми туфлями на каблуках.



Поклонники с восторгом приняли новую фотографию Бейонсе, отметив, что она "горячая". За 2 часа фото оценили более миллиона пользователей соцсети.