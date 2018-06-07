Бейонсе показала редкие снимки с близнецами: видео

Известная певица Бейонсе и ее муж, рэпер Джей Зи, начали свой концертный тур On the Run II. На своем сольном концерте в Кардиффе (Уэльс), во время одного из номеров на экранах показали трогательные снимки, где супруги позирует с детьми на руках.

Впоследствии сторонников звездной четы ждал еще один сюрприз. Речь идёт о нарезке с домашних видео, снятых в самые трогательные семейные моменты. Среди них – свадьба Бейонсе и Джей Зи, но уже с детьми в кадре.

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"Настоящая любовь", – подписала Бейонсе к фото.

Смотрите архивное семейное видео Бейонсе и Джей Зи:

В частности, на экранах показали трогательные снимки, где Бейонсе и Джей Зи позируют с маленькими близнецами на руках, которых приняли за детей звездной четы.

Как пишет ENews, представитель пары сообщил, что "это не двойняшки Бэй и Джей на фотографии".