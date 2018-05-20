Бейонсе приобрела церковь XIX века: фото
Американская певица Бейонсе решила пополнить свое состояние покупкой одного из знаковых сооружений в Новом Орлеане. Артистка стала обладательницей церкви XIX века.
Об этом сообщает TMZ.
По информации журналистов, религиозное сооружение годами пустует. Богослужения там не проводят, а верующие посещают другую церковь в городе. Поэтому покупка недвижимости не вызовет шквал протестов у общественности.
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Бейонсе приобрела каменное сооружение, общей площадью 7,5 тысяч квадратных футов. За недвижимость певица отдала 850 тысяч долларов.
Бейонсе купила церковь (фото – The Daily Mail)
Церковь XIX века в Новом Орлеане
В СМИ говорят, что таким образом жена рэпера Jay-Z пытается возобновить традицию посещать церковь каждое воскресенье. В США уже проводили так называемые "Бейонсе-мессы", которые состоялись в Сан-Фрнциско. На богослужение пришли около 900 американцев.