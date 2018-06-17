Бейонсе с Jay-Z записали совместный альбом: провокационный релиз

Знаменитая певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z решили сделать своим поклонникам сюрприз. Артисты записали совместный альбом с названием "Everything Is Love", что в переводе означает "Все – любовь".

Не успели поклонники артистов поделиться впечатлениями от их выступления в Лондоне, как супруги Бейонсе и Jay-Z записали новый альбом с названием "Everything Is Love". По информации западных СМИ, анонс нового альбома пара сделала во время своего выступления, о чем свидетельствует и соответствующее сообщение в соцсети. Впоследствии его опубликовали на сервисе Tidal, который частично принадлежит рэперу Jay-Z.

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Для видео релиза Бейонсе одела довольно соблазнительную одежду. Под стильный трек артистка обольстительно движется, демонстрируя свои хореографические навыки, которыми славится в шоу-бизнесе. В кадре также появляются танцовщицы, которые стильно дополняют замысел режиссера.

Известно, что релиз звезды снимали месяц назад в знаменитом парижском Лувре. Невероятная архитектура и стиль добавили к видео Бейонсе и Jay-Z изысканности. Стоит также отметить, что супруги по большей части предстают в ролике вместе, что свидетельствует о возобновлении прочных отношений звездной пары.

В целом в альбом "Everything Is Love" вошли 9 композиций артистов, среди которых – "Summer", "Apes**t", "Boss", "Black Effect" и "Lovehappy". Вскоре пара представит совместный клип, который будет своеобразной визитной карточкой нового альбома.

Смотрите видео релиза совместного альбома Бейонсе и Jay-Z "Everything Is Love":