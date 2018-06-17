13:17
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Бейонсе с Jay-Z записали совместный альбом: провокационный релиз

40 Читати новину українською
Бейонсе с Jay-Z записали совместный альбом с романтическим названием
Бейонсе с Jay-Z записали совместный альбом с романтическим названием

Знаменитая певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z решили сделать своим поклонникам сюрприз. Артисты записали совместный альбом с названием "Everything Is Love", что в переводе означает "Все – любовь".

Не успели поклонники артистов поделиться впечатлениями от их выступления в Лондоне, как супруги Бейонсе и Jay-Z записали новый альбом с названием "Everything Is Love". По информации западных СМИ, анонс нового альбома пара сделала во время своего выступления, о чем свидетельствует и соответствующее сообщение в соцсети. Впоследствии его опубликовали на сервисе Tidal, который частично принадлежит рэперу Jay-Z.

Читайте также: Бейонсе сексуально станцевала рядом с Jay-Z: горячее видео

 

Для видео релиза Бейонсе одела довольно соблазнительную одежду. Под стильный трек артистка обольстительно движется, демонстрируя свои хореографические навыки, которыми славится в шоу-бизнесе. В кадре также появляются танцовщицы, которые стильно дополняют замысел режиссера.

Известно, что релиз звезды снимали месяц назад в знаменитом парижском Лувре. Невероятная архитектура и стиль добавили к видео Бейонсе и Jay-Z изысканности. Стоит также отметить, что супруги по большей части предстают в ролике вместе, что свидетельствует о возобновлении прочных отношений звездной пары.

В целом в альбом "Everything Is Love" вошли 9 композиций артистов, среди которых – "Summer", "Apes**t", "Boss", "Black Effect" и "Lovehappy". Вскоре пара представит совместный клип, который будет своеобразной визитной карточкой нового альбома.

Смотрите видео релиза совместного альбома Бейонсе и Jay-Z "Everything Is Love":

 

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук