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Бейонсе сексуально станцевала вместе с Jay-Z: горячее видео

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Бейонсе показала горячие движения
Бейонсе показала горячие движения / Getty images

Певица Бейонсе славится своими аппетитными формами и любовью к танцам. Поэтому зажигательный тверк звезда продемонстрировала во время выступления в британском Уэльсе.

Певица Бейонсе никогда не скрывала чувств к своему мужу и рэп-исполнителю Jay-Z. Несмотря на новости о супружеских изменах артиста пара выглядела счастливо во время каждого выхода на красную дорожку, а недавно певцы отправились в совместный тур.

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Во время одного из концертов, который состоялся в британском Кардиффе, Бейонсе и Jay-Z показали поклонникам редкие фото из семейного архива. На большом экране люди увидели не только трогательные кадры со свадьбы певцов, но и их семейной жизни.

Но это не единственный сюрприз, которым удивили поклонников артисты. Во время одной из композиций Бейонсе настолько увлеклась ритмичной музыкой, что зажигательно станцевала возле мужа. Звезда, одетая в леопардовое боди и ботфорты, сексуально потерлась бедрами о своего мужа. От горячих движений Jay-Z улыбнулся, но не прекратил петь.

Смотрите видео горячего танца Бейонсе во время выступления в Кардиффе:

 

Стоит отметить, что мировое турне Бейонсе и Jay-Z продлится до октября 2018 года. Сейчас супруги находятся в Великобритании.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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