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Бейонсе станет моделью и редактором сентябрьского Vogue

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американская певица Бейонсе украсит сентябрьский выпуск издания Vogue, который считается самым главным в году. Главный редактор глянца Анна Винтур позволила артистке стать не только звездой журнала, но и полностью контролировать материал о ней.

Уже сейчас начинаются съемки супермоделей и звезд шоу-бизнеса для сентябрьских обложек. На одной из них в журнале Vogue будет красоваться поп-дива Бейонсе.

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По информации источников издания The Huffington Post, Анна Винтур заключила с ней договор, согласно с которым у певицы есть "полный контроль" над материалом для сентябрьского выпуска, включая обложку, ее фотографии внутри и подписи, которые Би будет писать самостоятельно.

В издании отмечают, что подобный уровень включенности героя в создание обложки номера является отличным примером "беспрецедентного контроля". Также стало известно, что автором для собственного фотосета Бейонсе выбрала 23-летнего Тайлера Митчелла, который уже снимал рекламные кампании для Marc Jacobs и Givenchy.


Бейонсе для Vogue 2015

Что интересно, он будет первым темнокожим фотографом, который будет снимать обложку Vogue за все 126 лет существования журнала. Новый сентябрьский номер Vogue появится на прилавках магазинов 14 августа. Бейонсе раньше уже принимала участие в съемках для сентябрьского выпуска Vogue в 2015 году. Тогда ее снимал культовый фотограф Марио Тестино, которого полгода назад обвинили в харассменте.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Бейонсе
Источник: 24 Канал
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