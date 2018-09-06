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Бейонсе взорвала сеть кадрами с празднования дня рождения: яркие фото

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Бейонсе – 37: фото с празднования
Бейонсе – 37: фото с празднования / Фото из соцсетей

Одна из самых популярных певиц мира Бейонсе взбудоражила сеть новыми снимками. Поп-дива показала, как она отпраздновала свой день рождения.

Как известно, 4 сентября роскошная Бейонсе отметила 37-летие. Звезда отказалась от шумной вечеринки, проведя время со своим мужем – рэпером Jay-Z.

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Пара, которая до этого переживала не лучшие времена, выглядела очень счастливо, наслаждаясь солнечным отдыхом в Италии. Бейонсе одела объемную юбку розового цвета и соблазнительный топ. Так артистка сразу же опровергла информацию о беременности, ведь перед камерами поп-дива предстала в прекрасной форме. Свой образ на день рождения она дополнила стильными очками и распущенными волнистыми волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Бейонсе и Jay-Z сделали уютный семейный день, отведав праздничный торт на берегу моря. К ресторану супруги прибыли на яхте, где откупорили бутылку шампанского.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Кроме этого, Бейонсе растрогала заметкой о своих достижениях. Поп-дива в 37 лет – замечательная мама троих детей и жена, успешная певица, актриса и дизайнер.

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"В 36 лет я стала мамой троих детей, родив двойню. Я возобновила свои обеты с мужем после 10 лет супружеской жизни, – 24 канал). Я вернулась на сцену после родов и выступила на Coachella. С мужем выпустила совместный альбом "Everything Is Love", с которым гастролировали с нашей семьей по всему миру. Этот год был большим для меня. Благодарю Бога за каждое мгновение в моей жизни. Я буду продолжать учиться у прошлого, жить в настоящем, и в ожидании будущего", – поделилась Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

За полчаса сообщения Бейонсе пересекли отметку в 1 миллион лайков. Тысячи пользователей сети в очередной раз поздравили звезду с днем рождения и отметили, что выглядит она роскошно.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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